Украинский военно-транспортный Ил-76 вернулся во Львов после рейса в Турцию. Об этом ТАСС рассказал источник в авиадиспетчерских службах.

«Принадлежащий ВСУ самолёт Ил-76 вылетел из Львова в первой половине дня, долетел до Турции, где совершил посадку, а спустя несколько часов вернулся обратно во Львов», — сообщил собеседник агентства.

Полёт состоялся 19 ноября, несмотря на закрытие воздушного пространства Украины и львовского аэродрома. При этом источник не уточнил, с какой целью военный самолёт отправлялся в Турцию.

Ил-76 эксплуатируется с 1985 года. Ранее этот же борт совершал международные перелёты: 9 ноября он летал в Брюссель и обратно, а в сентябре посещал польский Демблин.

Другие транспортные самолёты ВСУ также продолжают использовать закрытые украинские аэропорты. В частности, 17 ноября Ан-26 совершил рейс из Львова в Брюссель, где провёл несколько часов перед обратным вылетом.

Периодические полёты транспортной авиации фиксируются и в Черновцах. Кроме того, в течение 2026 года легкомоторные самолёты неоднократно замечали в аэропорту Ужгорода.