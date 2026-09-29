Самолёт ВВС Италии более часа кружил над Эстонией

Boeing-767 ВВС Италии провёл чуть больше часа в воздушном пространстве Эстонии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на изученные агентством данные о полётах.

По данным агентства, борт вылетел с авиабазы Пратика-ди-Маре около 10:30 мск. По пути в Эстонию он пересёк воздушное пространство Австрии, Словакии, Польши, Литвы и Латвии. Над Эстонией самолёт выполнял круговые манёвры; его маршрут проходил в том числе над посёлком Сонда, примерно в 63 километрах от российской границы.

Затем борт покинул Эстонию. По состоянию на 16:35 мск, он находился над Австрией.

Ранее Life.ru сообщал о полётах самолёта Saab 340B ISR вблизи Калининградской области. По открытым данным о воздушном движении, 23 сентября этот борт вылетел из Польши и направился к району Балтийского моря.