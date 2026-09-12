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Опубликовано 12 сентября, 14:23

Самолёт Зеленского сделал остановку в Исландии для дозаправки

Обложка © Gettyimages / Sean Gallup

Обложка © Gettyimages / Sean Gallup

Самолёт Владимира Зеленского совершил техническую посадку в аэропорту Кеблавик в Исландии во время перелёта из Канады. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных диспетчерских службах Евросоюза.

По его словам, воздушное судно приземлилось в международном аэропорту Кеблавик, расположенном в 50 км от Рейкьявика, и находилось там около двух часов. Причину остановки источник не назвал, но, по его предположению, она была необходима для дозаправки перед продолжением перелёта в Европу. Визит Зеленского в Канаду проходил с 9 по 11 сентября.

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Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник предположил, что история о якобы едва не произошедшем столкновении самолёта Владимира Зеленского с беспилотником в Молдавии могла быть использована для его героизации в рамках информационной кампании. Политик назвал это «реалити-шоу» и допустил, что такие истории помогают поддерживать внимание к украинскому руководителю и подчёркивать угрозы его безопасности.

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Анастасия Никонорова
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