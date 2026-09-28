«Самоуничтожение под маской патриотизма»: В ФРГ раскритиковали борьбу Киева с русским языком
Berliner Zeitung: Языковая политика Киева ведёт к расколу, а не к единству
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Политика Киева в отношении русского языка ведёт не к укреплению украинской идентичности, а к расколу общества, считает колумнист Berliner Zeitung Марта Гавришко. В своей публикации она назвала происходящее «самоуничтожением под маской патриотизма».
Автор обратила внимание, что миллионы жителей Украины продолжают говорить по-русски, в том числе семьи военнослужащих. При этом использование языка всё сильнее ограничивается в образовании, культурной сфере и публичном пространстве.
«Нельзя требовать от людей, чтобы они умирали за свою страну, и одновременно относиться к языку, на котором они говорят своим матерям, что любят их, как к чему-то враждебному», — говорится в колонке.
По мнению автора, такой подход нельзя считать формированием национальной идентичности. Отдельно Гавришко раскритиковала высказывания украинского языкового омбудсмена Елены Ивановской, которая сравнивала русский язык с вирусом. Автор колонки считает, что подобная риторика облегчает дискриминацию русскоязычных граждан.
Напомним, Верховная рада лишила русский язык защиты в рамках Европейской хартии региональных языков или языков национальных меньшинств. До этого языковой омбудсмен Елена Ивановская предлагала исключить особый статус русского языка из Конституции Украины.
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