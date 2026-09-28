Политика Киева в отношении русского языка ведёт не к укреплению украинской идентичности, а к расколу общества, считает колумнист Berliner Zeitung Марта Гавришко. В своей публикации она назвала происходящее «самоуничтожением под маской патриотизма».

Автор обратила внимание, что миллионы жителей Украины продолжают говорить по-русски, в том числе семьи военнослужащих. При этом использование языка всё сильнее ограничивается в образовании, культурной сфере и публичном пространстве.

«Нельзя требовать от людей, чтобы они умирали за свою страну, и одновременно относиться к языку, на котором они говорят своим матерям, что любят их, как к чему-то враждебному», — говорится в колонке.

По мнению автора, такой подход нельзя считать формированием национальной идентичности. Отдельно Гавришко раскритиковала высказывания украинского языкового омбудсмена Елены Ивановской, которая сравнивала русский язык с вирусом. Автор колонки считает, что подобная риторика облегчает дискриминацию русскоязычных граждан.