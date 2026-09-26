Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с иронией прокомментировал реплику Владимира Зеленского о возможном визите в Москву. Представитель Кремля обратил внимание на то, что глава киевского режима не забыл русский язык.

«Хорошо, что господин Зеленский помнит исконный русский язык», — сказал Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Речь шла об эпизоде на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Российские журналисты несколько раз спросили Зеленского, когда он собирается приехать в Москву. Сначала он не реагировал на вопросы прессы, однако затем ответил по-русски, что прилетит «на ракете», сопроводив фразу нецензурной лексикой.

Между тем президент США Дональд Трамп призвал Зеленского приехать в Москву для личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Он поддержал российскую столицу в качестве возможной площадки для переговоров.