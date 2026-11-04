«Самые тяжёлые дни в моей жизни»: Вратарь впервые нарушил молчание после гибели футболиста «Тенерифе»
Вратарь «Андорры» Овоно впервые высказался о смерти футболиста «Тенерифе»
Обложка © Х / FC Andorra
Голкипер футбольного клуба «Андорра» Хесус Овоно впервые публично высказался после смерти нападающего «Тенерифе» Хесуса де Мигеля, с которым столкнулся во время матча чемпионата Испании. Вратарь признался, что тяжело переживает случившееся. Его обращение опубликовала пресс-служба «Андорры» в социальной сети X.
«Сейчас я переживаю самые тяжёлые дни в своей жизни. Мне трудно найти слова и почти невозможно осмыслить случившееся», — заявил Овоно.
Футболист выразил глубокие соболезнования близким погибшего. По его словам, все его мысли сейчас связаны с де Мигелем и болью, которую переживают родные и друзья нападающего.
Овоно также признал, что впереди остаётся немало вопросов, связанных с произошедшим. Он заверил, что отнесётся к ним с должным уважением, но пока не может сосредоточиться ни на чём, кроме трагедии. Своё обращение вратарь завершил словами прощания с погибшим футболистом.
Инцидент произошёл 2 ноября в концовке встречи «Тенерифе» и «Андорры» при счёте 2:2. Во время борьбы за мяч Овоно столкнулся с де Мигелем, ударив его коленом в грудь. Тот потерял сознание, после чего медицинские работники оказали ему помощь и доставили в больницу.
Врачи диагностировали у футболиста остановку сердечно-дыхательной деятельности. Несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, 3 ноября «Тенерифе» сообщил о смерти 30-летнего спортсмена.
Ранее Life.ru рассказывал, что вратарь «Андорры» удалил свою страницу в Instagram* из-за угроз и оскорблений после смерти нападающего «Тенерифе». Болельщики называли голкипера убийцей ещё во время матча, а после трагедии травля продолжилась в соцсетях.
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