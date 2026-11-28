Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон зарабатывает на украинском конфликте и готов пренебречь безопасностью Европы ради его продолжения. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков, раскритиковавший призыв британского политика направить на Украину европейских военнослужащих. Свою позицию он изложил в телеграм-канале.

Поводом для резкого заявления стали слова Джонсона о том, что появление военных стран НАТО на украинской территории якобы не приведёт к прямому столкновению альянса с Россией. Пушков назвал подобные заверения провокацией, а самого экс-премьера — одним из самых безответственных политиков Европы.

По мнению сенатора, Джонсон стремится любой ценой добиться отправки западных войск на Украину. При этом возможные последствия такого решения для европейских государств его не беспокоят.

Пушков также напомнил о роли бывшего британского премьера в событиях весны 2022 года, возложив на него часть ответственности за срыв переговоров между Москвой и Киевом. Сенатор указывает, что именно Джонсон и поддерживающие его силы заинтересованы в продолжении боевых действий.

«Он зарабатывает на войне», — написал Пушков.