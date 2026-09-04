Самый дорогой букет к 1 сентября в Москве стоил 75,5 тысячи

Корзина с кустовыми пионовидными розами за 75 550 рублей стала самым дорогим московским цветочным заказом к Дню знаний на маркетплейсе Flowwow. Статистику сервиса приводит ТАСС.

Второе место заняла композиция из 51 пиона стоимостью 38 123 рубля. Помимо цветов, покупатели выбирали наборы десертов, клубнику в шоколаде и подарочные сертификаты.

Количество проданных через площадку букетов выросло на 24% по сравнению с прошлым годом. При этом доля предварительных заказов сократилась на семь процентных пунктов.

Более половины композиций оформили 31 августа с доставкой в тот же день. Наиболее активно москвичи покупали цветы с 19:00 до 21:00. В число фаворитов вошли гортензии, кустовые и французские розы, а также эустомы. Заказы цветов в корзинах прибавили 33%, а в коробках — 8%.

Оценки стоимости школьных букетов различаются в зависимости от источника и способа покупки. Ранее Life.ru писал о среднем чеке в 4,3 тысячи рублей, тогда как медианная стоимость онлайн-заказа достигала 5,5 тысячи. Для экономии родители всё чаще приобретают одну композицию от всего класса.