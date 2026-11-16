Роберт Паттинсон станет замечательным Джеймсом Бондом и сможет привнести в знаменитую кинофраншизу нечто новое. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал кинокритик и блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, комментируя утверждение британского актёра на роль агента 007.

Я думаю, что Роберт Паттинсон был самым интересным вариантом для выбора на роль Бонда, то есть из всех имеющихся — что-то новое. Насчёт того, справится ли он — точно справится. Евгений Баженов Кинокритик, блогер

По словам кинокритика, Паттинсон выгодно выделялся среди других претендентов своей непредсказуемостью. При этом сомнений в его актёрских способностях у блогера нет. Баженов напомнил, что звезда «Сумерек» и «Бэтмена» давно зарекомендовал себя в самых разных жанрах и практически всегда убедительно справлялся с поставленными задачами.

Своим самым любимым исполнителем роли британского суперагента критик назвал Шона Коннери. Причём даже ностальгия по фильмам с Пирсом Броснаном, на которых он вырос, не смогла изменить его предпочтений. Картины с Дэниелом Крейгом Баженов смотрел уже во взрослом возрасте, однако именно классическая бондиана с Коннери по-прежнему остаётся для него эталоном.

«В общем, это замечательный, нестандартный выбор, хотя из всех вариантов он как будто был самым неожиданным. Новое кино с Паттинсоном смотреть буду, конечно! Очень интересно посмотреть на Паттинсона в этой роли», — заключил Баженов.

Нового агента 007 представили 16 ноября. Паттинсон сменит Дэниела Крейга, завершившего свою историю в образе Бонда в фильме «Не время умирать» в 2021 году. По данным СМИ, 40-летний актёр прошёл кинопробы и сумел обойти других претендентов, среди которых назывались Николас Холт, Каллум Тёрнер, Джек Лауден и Джош О'Коннор. Новый фильм станет первой частью бондианы, создаваемой после перехода творческого контроля над франшизой к Amazon MGM. Режиссёром следующей части станет Дени Вильнёв, известный по «Дюне» и «Бегущему по лезвию 2049», а сценарий пишет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт.

О том, кто стал новым Джеймсом Бондом после Дэниела Крейга, и как проходил выбор актёра, ранее писал Life.ru.