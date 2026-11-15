Фильм «Эбенезер: Рождественская история» с Джонни Деппом в главной роли возглавил североамериканский кинопрокат в первый день после премьеры. Картина собрала 6,7 миллиона долларов за пятницу, 13 ноября, и стала лидером дневного бокс-офиса. Об этом сообщает TheWrap.

Новая экранизация произведения Чарльза Диккенса вышла в 3535 кинотеатрах США и Канады. По прогнозу студии Paramount, за дебютный уик-энд фильм может заработать около 20 миллионов долларов на домашнем рынке и ещё 20 миллионов за рубежом. Производственный бюджет картины оценивается в 38 миллионов долларов, расходы на продвижение — ещё примерно в 50 миллионов.

Возвращение Деппа зрители встретили заметно теплее профессиональных критиков. На выходе из кинотеатров картине поставили A− по версии CinemaScore и 4,5 балла из пяти по опросам PostTrak. При этом около половины опрошенных зрителей признались, что купили билеты именно ради актёра.

Кинокритики оказались менее благосклонны: на Rotten Tomatoes доля положительных рецензий составляла около 53%. Таким образом, интерес поклонников Деппа пока заметно опережает оценки профессионального сообщества.

Режиссёром картины стал Тай Уэст, известный по хоррор-трилогии «Икс», «Пэрл» и «Максин XXX». Он предложил мрачную версию классической рождественской истории: скрягу Эбенезера Скруджа посещают призраки прошлого, настоящего и будущего Рождества, заставляя его взглянуть на собственную жизнь. Вместо привычной семейной сказки зрителей ждёт готическая история с элементами хоррора.

Вместе с Деппом в фильме снялись Руперт Гринт, Иэн Маккеллен, Дейзи Ридли, Сэм Клафлин и Андреа Райзборо. В российских кинотеатрах картину заявили к показу с 19 ноября.

Для 63-летнего Деппа «Эбенезер» стал первой крупной работой в голливудском студийном кино после восьмилетнего перерыва. Последним таким проектом актёра были «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», вышедшие в 2018 году. После громких судебных разбирательств с бывшей супругой Эмбер Хёрд Депп преимущественно работал в независимом и европейском кино.