Знаменитый «самый одинокий дом в мире», расположенный на необитаемом исландском острове Эллидаэй, обзавёлся автономной системой электроснабжения. Теперь охотничий домик получает энергию от солнечных панелей и аккумуляторов вместо того, чтобы полностью зависеть от привозного топлива. Об этом сообщает британское издание Portsmouth News.

Раньше электричество приходилось получать с помощью генератора, а топливо и газовые баллоны доставлять на остров по морю, после чего поднимать по крутым склонам. Подключить здание к обычной электросети невозможно из-за его удалённости.

Для решения проблемы установили две солнечные панели и аккумуляторную систему EcoFlow ёмкостью 5 кВт·ч. Она накапливает энергию, которой хватает для освещения, приготовления пищи и работы бытовых приборов даже в периоды недостатка солнечного света.

Монтаж оборудования оказался непростой задачей: специалистам пришлось доставлять панели и аккумуляторы по воде, а затем поднимать их по скалистой местности. В установке участвовал директор британской компании SA Energy Саймон Смит.

«Нам пришлось поднимать панели по склону скалы и карабкаться по каменистой поверхности», — рассказал он.

Охотничий домик построили в 1953 году для членов местной ассоциации, занимавшихся охотой на тупиков — морских птиц, обитающих в Северной Атлантике. Сейчас остров посещают участники ассоциации и специалисты, занимающиеся сохранением местной природы. Само здание остаётся единственной постройкой на Эллидаэй.