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Опубликовано 3 октября, 18:14

Сана в огне: Взрывы гремят в столице Йемена

Yemen Online: В столице Йемена Сане прогремело шесть взрывов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Art-decor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Art-decor

Серия авиаударов была нанесена 3 октября по военным объектам в столице Йемена Сане. Под удар попали позиции в районах гор Ан-Нахдайн и Аттан, сообщают йеменские и зарубежные СМИ.

По данным Yemen Online, около шести ударов пришлись по горе Ан-Нахдайн возле президентского дворца и горе Аттан на юге города. После взрывов над районами ударов поднялись столбы дыма, а в небе продолжала работать военная авиация.

Издание Al Ain также сообщило о мощных взрывах в районе Ан-Нахдайн и Джабаль-Аттан. Местные жители рассказали, что удары наносились по позициям движения «Ансар Аллах».

EFE насчитало не менее восьми сильных взрывов. По данным агентства, атаки приписывают авиации коалиции во главе с Саудовской Аравией, а среди целей назывались военные позиции у гор Ан-Нахдайн, Аттан и Саирф. Сведений о жертвах и масштабах разрушений пока нет.

Удары произошли на фоне резкого обострения боевых действий в Йемене. Накануне силы международно признанного правительства сообщили о 20 авиаударах по позициям хуситов в провинции Таиз

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Параллельно Саудовская Аравия готовит крупную операцию против хуситов с целью вернуть контроль над районами у стратегически важного Баб-эль-Мандебского пролива. По данным Reuters, основную роль в наступлении должны сыграть йеменские правительственные силы при поддержке саудовской авиации.

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Никита Никонов
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