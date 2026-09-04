Санавиация доставит из Ростова в Москву пострадавшую при ударе ВСУ девочку

Девочку из Ростовской области, пострадавшую при атаке беспилотника, направят на дальнейшее лечение в Москву. Решение о транспортировке приняли региональные медики совместно с федеральными специалистами, сообщил министр здравоохранения Ростовской области в «Максе».

Ребёнка доставят санитарной авиацией в Российскую детскую клиническую больницу при РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России. Перевозка запланирована на 5 сентября, во время полёта пациентку будут сопровождать опытные врачи.

По словам главы регионального Минздрава, накануне были согласованы вопросы межрегионального взаимодействия и возможности использования федеральной санитарной авиации. Эти договорённости уже применили для организации помощи девочке.

«Ребёнок перенёс операцию, состояние стабильное. Для восстановления принято решение использовать возможности федерального центра. Переезд будет выполняться санитарной авиацией в сопровождении опытных врачей», — сказано в публикации.

Ростовские врачи передадут столичным коллегам всю информацию о проведённых процедурах и текущем состоянии девочки. Региональные специалисты также продолжат взаимодействовать с семьёй пострадавшей.

Ранее Life.ru рассказывал, что во время очередной атаки Украины по Ростовской области пострадал несовершеннолетний. В хуторе Рогожкино Азовского района он получил травмы при падении обломков украинского беспилотника.