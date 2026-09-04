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Опубликовано 4 сентября, 05:11

В Ростовской области сбили около 25 БПЛА ВСУ за ночь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Расчёты противовоздушной обороны за ночь сбили около 25 украинских беспилотников в шести районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около двух с половиной десятков БПЛА в 6 районах области: Тарасовском, Чертковском, Миллеровском, Багаевском, Шолоховском, Зерноградском», — говорится в сообщении. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Расчёты ПВО с полуночи сбили 35 БПЛА ВСУ, летевших на Москву
Расчёты ПВО с полуночи сбили 35 БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Ранее Life.ru писал, что Сочи и ФТ «Сириус» подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ. В жилых домах и зданиях выбиты стёкла, мелкие очаги возгорания потушены. Кроме того, произошло возгорание на территории нефтебазы. На местах обнаружения обломков БПЛА работают оперативные и специальные службы.

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Тимур Хингеев
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