Слова президента Молдавии Майи Санду в адрес России могут восприниматься не просто как политическая декларация, а как заявления верховного главнокомандующего. Об этом в разговоре с ТАСС заявила бывший депутат парламента Марина Таубер.

«Когда она говорит те или иные слова в адрес РФ, они могут расцениваться определённым образом не как от президента и не как политическая декларация. Это уже немножко другое», — сказала она и призвала Кишинёв осторожнее высказываться о России.

Таубер назвала нынешние власти Молдавии «марионетками, шантажируемыми Западом». По её словам, страна оказалась «в руках фанатиков, которые не понимают, что нельзя играть с судьбами людей». Таубер напомнила, что все последние заявления Санду о Москве звучат угрожающе и провокационно, а о последствиях этого никто в Кишинёве почему-то даже не задумывается.

В 2025 году Таубер заочно приговорили в Молдавии к 7,5 года лишения свободы; апелляционная инстанция оставила приговор в силе. Политик не признаёт вину.