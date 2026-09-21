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Регион
Опубликовано 21 сентября, 10:36

Санду созвала Совбез Молдавии из-за энергетического кризиса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Президент Молдавии Майя Санду созвала заседание Национального совета безопасности из-за ситуации в энергетике. Участники обсудят влияние международного кризиса на республику и меры по укреплению устойчивости системы перед холодным сезоном.

Встреча проходит 21 сентября. Главной темой станет подготовка страны к зиме в условиях нестабильности на мировых рынках энергоресурсов.

Ещё в конце августа власти продлили на 30 дней режим повышенной готовности в энергетическом и гидрологическом секторах. Правительство объяснило решение сохраняющимися рисками и зависимостью от импорта электроэнергии из соседних государств.

С 1 сентября для части конечных потребителей заметно подорожал природный газ. НАРЭ утвердило цену 18,798 лея за кубометр без НДС — примерно на 41% выше прежнего уровня. Регулятор объяснил пересмотр ростом закупочной стоимости топлива.

В Кишинёве тариф на тепло от Termoelectrica сейчас составляет 2020 леев за гигакалорию без НДС. При этом ряд других теплоснабжающих предприятий уже обратился к регулятору с просьбами пересмотреть расценки после удорожания газа.

Таким образом, к началу отопительного сезона власти подходят на фоне выросшей стоимости топлива и возможного дальнейшего пересмотра отдельных коммунальных тарифов.

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В начале августа Life.ru писал, что Минэнерго Молдавии призвало жителей экономить электричество по вечерам из-за возможного роста нагрузки на систему и необходимости дополнительных закупок на региональном рынке.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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