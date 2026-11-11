Санду теряет поддержку: Рейтинг президента Молдавии и её партии упал до минимума за шесть лет
IMAS: Рейтинг Санду упал до 28,5%, а её партии — до 19,2%
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Деятельность президента Молдавии Майи Санду положительно оценивают лишь 28,5% опрошенных, а за правящую Партию действия и солидарности (PAS) готовы проголосовать 19,2% граждан. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования социологической компании IMAS, проведённого по заказу румынской медиакомпании Independent News.
По данным социологов, показатели Санду и её политической силы достигли минимальных значений за время наблюдений. Ещё два года назад деятельность молдавского лидера положительно оценивали 47% опрошенных, а в июне 2026 года — около 42%. За последние месяцы этот показатель опустился до 28,5%. При этом деятельность мэра Кишинёва Иона Чебана положительно оценили 40,5% респондентов, бывшего президента Игоря Додона — 38,5%.
Снизилась и электоральная поддержка правящей партии. Если в июне за PAS были готовы проголосовать около 28% участников опроса, то теперь — 19,2%. Партия социалистов получила 16,7%, а оппозиционная «Демократия дома» — 9,7%. Среди избирателей, уже определившихся с выбором, поддержка PAS составляет 28,2%.
Социологи также спросили жителей Молдавии, кого они поддержали бы на следующих президентских выборах без участия Санду, которая по Конституции не может баллотироваться на третий срок. В этом гипотетическом сценарии 17,7% респондентов назвали Игоря Додона, 10,5% — премьер-министра Василе Тофана, а 8,8% — лидера партии «Демократия дома» Василе Костюка. При этом 30,7% опрошенных не смогли определиться с кандидатом или отказались отвечать.
Исследование проводилось с 19 октября по 9 ноября среди 1116 совершеннолетних жителей 86 населённых пунктов Молдавии. Приднестровье и граждане, проживающие за границей, в выборку не вошли. Заявленная погрешность составляет три процентных пункта.
Ранее Майя Санду объявила о полном отказе страны от закупок российского газа. Глава государства связала это решение с развитием энергетической инфраструктуры и запуском линии электропередачи Вулканешты — Кишинёв, которая позволяет импортировать электричество из Румынии в обход Приднестровья. При этом энергетические преобразования сопровождаются ростом расходов населения на коммунальные услуги, а власти республики признают, что высокие цены на энергоносители остаются серьёзной проблемой.