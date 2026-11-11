Деятельность президента Молдавии Майи Санду положительно оценивают лишь 28,5% опрошенных, а за правящую Партию действия и солидарности (PAS) готовы проголосовать 19,2% граждан. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования социологической компании IMAS, проведённого по заказу румынской медиакомпании Independent News.

По данным социологов, показатели Санду и её политической силы достигли минимальных значений за время наблюдений. Ещё два года назад деятельность молдавского лидера положительно оценивали 47% опрошенных, а в июне 2026 года — около 42%. За последние месяцы этот показатель опустился до 28,5%. При этом деятельность мэра Кишинёва Иона Чебана положительно оценили 40,5% респондентов, бывшего президента Игоря Додона — 38,5%.

Снизилась и электоральная поддержка правящей партии. Если в июне за PAS были готовы проголосовать около 28% участников опроса, то теперь — 19,2%. Партия социалистов получила 16,7%, а оппозиционная «Демократия дома» — 9,7%. Среди избирателей, уже определившихся с выбором, поддержка PAS составляет 28,2%.

Социологи также спросили жителей Молдавии, кого они поддержали бы на следующих президентских выборах без участия Санду, которая по Конституции не может баллотироваться на третий срок. В этом гипотетическом сценарии 17,7% респондентов назвали Игоря Додона, 10,5% — премьер-министра Василе Тофана, а 8,8% — лидера партии «Демократия дома» Василе Костюка. При этом 30,7% опрошенных не смогли определиться с кандидатом или отказались отвечать.

Исследование проводилось с 19 октября по 9 ноября среди 1116 совершеннолетних жителей 86 населённых пунктов Молдавии. Приднестровье и граждане, проживающие за границей, в выборку не вошли. Заявленная погрешность составляет три процентных пункта.