Евросоюз пытается получить место за столом переговоров по Украине, хотя сам не предпринимает шагов для снижения напряжённости в отношениях с Москвой. Такое мнение высказал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

Политик обратил внимание на стремление председателя Евросовета Антониу Кошты подключить Брюссель к урегулированию конфликта. Однако, по оценке Мемы, европейские власти пока не сделали ничего, что могло бы способствовать восстановлению диалога с Россией.

«В настоящее время лидеры ЕС спорят между собой о том, кто должен быть назначен представителем для ведения переговоров с Россией. Каждый хочет стать лидером, но никто из них не способен проявить себя как настоящий лидер», — подчеркнул финский политик.

В качестве возможных шагов навстречу Москве Мема предложил отмену антироссийских санкций или возвращение замороженных активов. По его мнению, такие решения могли бы создать предпосылки для участия Евросоюза в мирных переговорах, однако Брюссель не рассматривает подобные меры.