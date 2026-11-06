Санкции или активы: Евросоюзу подсказали, как попасть на переговоры по Украине
Финский политик Мема обвинил ЕС в нежелании снижать напряжённость с Россией
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Евросоюз пытается получить место за столом переговоров по Украине, хотя сам не предпринимает шагов для снижения напряжённости в отношениях с Москвой. Такое мнение высказал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.
Политик обратил внимание на стремление председателя Евросовета Антониу Кошты подключить Брюссель к урегулированию конфликта. Однако, по оценке Мемы, европейские власти пока не сделали ничего, что могло бы способствовать восстановлению диалога с Россией.
«В настоящее время лидеры ЕС спорят между собой о том, кто должен быть назначен представителем для ведения переговоров с Россией. Каждый хочет стать лидером, но никто из них не способен проявить себя как настоящий лидер», — подчеркнул финский политик.
В качестве возможных шагов навстречу Москве Мема предложил отмену антироссийских санкций или возвращение замороженных активов. По его мнению, такие решения могли бы создать предпосылки для участия Евросоюза в мирных переговорах, однако Брюссель не рассматривает подобные меры.
Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз пытается «втиснуть» своего представителя в переговоры России, США и Украины. По словам посла РФ в Ирландии Юрия Филатова, Брюссель не стремится к восстановлению полноценного диалога с Москвой. Дипломат считает, что главная задача такого представителя — контролировать позицию Киева и не позволять ему отходить от курса на продолжение конфликта.