Переориентация внешней торговли, рост промышленного производства и расширение внутреннего спроса помогли российской экономике адаптироваться к санкционным ограничениям. При этом одним из главных факторов увеличения ВВП стало развитие оборонной промышленности. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.

Зубец связал лидерство России в Европе с численностью населения и экономическими результатами последних лет. По его словам, за три года российский ВВП увеличился примерно на 10%, тогда как немецкая экономика столкнулась со стагнацией. Среди других показателей, которые назвал президент, — безработица на уровне 2,3% и государственный долг менее 17% ВВП.

При этом эксперт обратил внимание, что часть экономического подъёма стала восстановлением после спада 2022 года. В дальнейшем значительный вклад в рост внесли оборонные предприятия, строительство, инфраструктурные проекты и импортозамещение. Гражданские отрасли также поддерживались высоким объёмом денежных средств в экономике.

Однако темпы увеличения ВВП постепенно снижаются. По оценкам Центробанка и правительства, в 2026 году рост может составить около 0,5%. Центр исследований социальной экономики придерживается более оптимистичного прогноза — примерно 1,5%.

Санкционное давление серьёзно изменило и международные расчёты российских компаний. За пять лет доля доллара и евро в оплате экспорта, по данным эксперта, сократилась с 85% до 9%. Основными альтернативами стали рубль, китайский юань и валюты других торговых партнёров. При этом проведение платежей стало сложнее и дороже из-за дополнительных финансовых процедур и риска вторичных санкций.

Экономические последствия ограничений ощутили и европейские страны. Особенно сложная ситуация сложилась в Германии, где пострадали энергоёмкие производства удобрений, металлов, стекла и строительных материалов. Давление испытала и автомобильная промышленность, столкнувшаяся с усилением международной конкуренции. В целом экономика Евросоюза, по оценке Зубца, продолжает расти, во многом благодаря сектору услуг и оборонным предприятиям.

Главным результатом российской адаптации экономист назвал сохранение внешней торговли и возможности проводить международные платежи. При этом зависимость от юаня и удорожание финансовых операций остаются проблемами, с которыми российскому бизнесу приходится считаться.