США в перспективе могут увеличить потребность в российском уране и услугах по его обогащению. Об этом заявил журналистам генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.

По его словам, планы Вашингтона по расширению атомной энергетики к 2050 году создадут дополнительный спрос на ядерное топливо и связанные с его производством услуги. Лихачёв отметил, что Россия располагает необходимыми компетенциями, а сотрудничество с американскими партнёрами в этой сфере продолжается.

Глава «Росатома» также рассказал, что доложил президенту России Владимиру Путину о перспективах такого взаимодействия. По оценке Лихачёва, существенно нарастить мощности атомной энергетики без сотрудничества с Россией Соединённым Штатам будет сложно.

При этом речь пока не идёт о согласовании новых объёмов поставок. В США действует закон, ограничивающий импорт российского низкообогащённого урана. Предусмотрены исключения, позволяющие отдельные закупки до конца 2027 года, а полный запрет должен вступить в силу с 2028-го.