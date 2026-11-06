Запрет на поставки российского топлива в США может оказаться под вопросом после неожиданного заявления Дональда Трампа. Американский президент раскритиковал законодательное ограничение, принятое при его предшественнике Джо Байдене, и пообещал изучить документ. Об этом глава Белого дома заявил журналистам.

Во время общения с прессой Трампа спросили, что он собирается делать с законом, запрещающим разгрузку российского дизельного топлива в американских портах. Документ был принят Конгрессом и подписан 46-м президентом США Джо Байденом.

«Тогда это, наверное, довольно плохой закон. Конечно, я его рассмотрю», — ответил американский лидер.

Таким образом, Трамп допустил возможность пересмотра действующих ограничений. При этом конкретных решений относительно отмены запрета или изменения правил импорта российского топлива президент пока не объявил.

Ранее Life.ru писал, что Кирилл Дмитриев опроверг сообщения Financial Times о развороте танкеров с российским дизелем, направлявшихся в США. Глава РФПИ заявил, что суда продолжают следовать прежними маршрутами, несмотря на появившиеся публикации об изменении их курса. Он также усомнился в достоверности материалов британской газеты.