Российский бизнес сохраняет экономические связи с Польшей, несмотря на санкции и сокращение товарооборота между странами. О том, как предприниматели продолжают работать в условиях ограничений, рассказал торговый представитель России в Польше Антон Морозов в колонке для «Делового Петербурга».

По состоянию на 22 августа в Польше насчитывалось 1285 компаний с российским участием или конечными бенефициарами из РФ, причём 607 из них зарегистрированы в Варшаве. Предприниматели работают в сфере информационных технологий, строительных и электромонтажных услуг. Только за сентябрь в стране зарегистрировали 38 индивидуальных предпринимателей с российским гражданством.

Основными товарами, которые продолжают поступать из России в Польшу, остаются удобрения, рыба и продукция химической промышленности. Вместе с тем за январь — июль 2026 года стоимость польского импорта из РФ в национальной валюте сократилась на 68,6% в годовом выражении.

Отдельной проблемой для предпринимателей становятся логистические ограничения. Закрытие автомобильных погранпереходов Эстонии с Россией с 1 декабря потребует пересмотра привычных маршрутов доставки грузов. Российское торгпредство в Польше консультирует бизнесменов по действующим санкционным требованиям и вопросам перевозок.