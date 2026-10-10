Сапёр Флейшауер обезвредил 8 мин, сбил 2 дрона и вытащил раненного сослуживца

Российский ефрейтор Валерий Флейшауер обезвредил восемь взрывных устройств, уничтожил два украинских FPV-дрона и вынес с опасного участка раненого сослуживца. О действиях военнослужащего во время выполнения боевой задачи рассказали в Минобороны РФ.

Сапёр проводил инженерную разведку местности, обеспечивая безопасное продвижение штурмовых подразделений. Ему удалось обнаружить и обезвредить восемь взрывоопасных предметов, представлявших угрозу для российских бойцов. После завершения работ ефрейтор начал отходить от минных заграждений.

Однако в этот момент военнослужащего заметил противник. По его позиции направили ударные беспилотники, но Флейшауер не растерялся и успел занять удобное место для ведения огня. В результате он сбил оба приближавшихся FPV-дрона.

Отразив атаку, ефрейтор продолжил движение в тыл. По пути он обнаружил раненого российского военного, находившегося на передовом наблюдательном пункте. Флейшауер незамедлительно оказал сослуживцу первую помощь, после чего организовал его эвакуацию в безопасное место.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что действия сапёра позволили обеспечить проход штурмовых групп через заминированную территорию. Кроме того, благодаря его решительности удалось сохранить жизнь пострадавшему товарищу.

Ранее военный группировки «Днепр» рассказал, что штурмовик с позывным Протока на Запорожском направлении почти 10 километров нёс раненого в ногу сослуживца, прячась от дронов ВСУ. Сначала он оказал товарищу первую помощь, а затем выводил его из опасной зоны — по карте до точки передачи эвакуационной группе было 9,7 км.