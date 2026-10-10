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Опубликовано 10 октября, 13:50

Сапёр Флейшауер обезвредил 8 мин, сбил 2 дрона и вытащил раненного сослуживца

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российский ефрейтор Валерий Флейшауер обезвредил восемь взрывных устройств, уничтожил два украинских FPV-дрона и вынес с опасного участка раненого сослуживца. О действиях военнослужащего во время выполнения боевой задачи рассказали в Минобороны РФ.

Сапёр проводил инженерную разведку местности, обеспечивая безопасное продвижение штурмовых подразделений. Ему удалось обнаружить и обезвредить восемь взрывоопасных предметов, представлявших угрозу для российских бойцов. После завершения работ ефрейтор начал отходить от минных заграждений.

Однако в этот момент военнослужащего заметил противник. По его позиции направили ударные беспилотники, но Флейшауер не растерялся и успел занять удобное место для ведения огня. В результате он сбил оба приближавшихся FPV-дрона.

Отразив атаку, ефрейтор продолжил движение в тыл. По пути он обнаружил раненого российского военного, находившегося на передовом наблюдательном пункте. Флейшауер незамедлительно оказал сослуживцу первую помощь, после чего организовал его эвакуацию в безопасное место.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что действия сапёра позволили обеспечить проход штурмовых групп через заминированную территорию. Кроме того, благодаря его решительности удалось сохранить жизнь пострадавшему товарищу.

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Ранее военный группировки «Днепр» рассказал, что штурмовик с позывным Протока на Запорожском направлении почти 10 километров нёс раненого в ногу сослуживца, прячась от дронов ВСУ. Сначала он оказал товарищу первую помощь, а затем выводил его из опасной зоны — по карте до точки передачи эвакуационной группе было 9,7 км.

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Анастасия Никонорова
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