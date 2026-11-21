На Ореховском направлении Вооружённые силы Украины (ВСУ) в основном используют мины иностранного производства — из США, Германии и Франции. Об этом рассказал командир взвода инженерной разведки 58-й гвардейской армии группировки войск «Днепр» с позывным Сапсан.

По словам военнослужащего, украинские подразделения проводят минирование регулярно — примерно раз в сутки. При этом российским сапёрам сложно обезвреживать такие боеприпасы, поскольку заранее неизвестно, что находится внутри.

«В основном мины, которые встречаются, иностранного производства. Это либо немецкие, либо американские. Бывают и французские», — сообщил Сапсан.

В Минобороны России отметили, что сапёры группировки «Днепр» ежедневно обследуют территорию в своей зоне ответственности. Для обнаружения и обезвреживания взрывоопасных предметов военные используют наземные робототехнические комплексы «Богомол» и беспилотники. Выбор техники зависит от особенностей местности.