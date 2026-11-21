Сапёр ВС РФ рассказал о применении ВСУ мин из США, Германии и Франции
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На Ореховском направлении Вооружённые силы Украины (ВСУ) в основном используют мины иностранного производства — из США, Германии и Франции. Об этом рассказал командир взвода инженерной разведки 58-й гвардейской армии группировки войск «Днепр» с позывным Сапсан.
По словам военнослужащего, украинские подразделения проводят минирование регулярно — примерно раз в сутки. При этом российским сапёрам сложно обезвреживать такие боеприпасы, поскольку заранее неизвестно, что находится внутри.
«В основном мины, которые встречаются, иностранного производства. Это либо немецкие, либо американские. Бывают и французские», — сообщил Сапсан.
В Минобороны России отметили, что сапёры группировки «Днепр» ежедневно обследуют территорию в своей зоне ответственности. Для обнаружения и обезвреживания взрывоопасных предметов военные используют наземные робототехнические комплексы «Богомол» и беспилотники. Выбор техники зависит от особенностей местности.
Украинские подразделения потеряли около 1 015 военнослужащих за сутки в зоне специальной военной операции. В зоне ответственности группировки «Север» потери Вооружённых сил Украины составили свыше 120 военнослужащих, «Запад» — более 205. На направлении «Южной» группировки противник потерял до 150 человек, а в зоне ответственности группировки «Центр» — более 335. Кроме того, пресс-центры сообщили о потерях до 190 военнослужащих в зоне ответственности группировки «Восток» и до 15 — на направлении «Днепр».