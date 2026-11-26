Саралиев: Россия и Украина проводят обмен телами погибших по формуле «250 на 22»
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Россия и Украина проводят очередной обмен телами погибших военнослужащих по формуле «250 на 22». Об этом РБК сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
Предыдущий обмен состоялся 22 октября. Тогда стороны обменялись телами по формуле «252 на 25»: Россия передала Украине 252 тела погибших, получив взамен останки 25 человек.
До этого, 17 сентября, Россия передала Украине 252 тела погибших военнослужащих, получив 23 тела российских бойцов. Обмен прошёл в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе.
В августе российской стороне передали 24 тела погибших, украинской — 261.
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