Россия и Украина проводят очередной обмен телами погибших военнослужащих по формуле «250 на 22». Об этом РБК сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

До этого, 17 сентября, Россия передала Украине 252 тела погибших военнослужащих, получив 23 тела российских бойцов. Обмен прошёл в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе.

В августе российской стороне передали 24 тела погибших, украинской — 261.