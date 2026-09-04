Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 сентября, 15:28
7060

Саранск и Йошкар-Ола могут стать Городами трудовой доблести

Вид на центр Саранска — столицы Республики Мордовия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Danil Sergeev

Вид на центр Саранска — столицы Республики Мордовия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Danil Sergeev

Саранск и Йошкар-Ола могут стать Городами трудовой доблести. С соответствующей рекомендацией выступил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников. Помимо столиц Мордовии и Марий Эл, в список на присвоение вошли ещё десять населённых пунктов.

Так, почётное звание могут получить:

  • Первоуральск (Свердловская область);
  • Серов (Свердловская область);
  • Королёв (Московская область);
  • Вятские Поляны (Кировская область);
  • Черемхово (Иркутская область);
  • Уссурийск (Приморский край);
  • Березники (Пермский край);
  • Копейск (Челябинская область);
  • Ухта (Республика Коми);
  • Бийск (Алтайский край).

«Учитывая вклад в Победу этих городов, предлагаем рассмотреть возможность присвоения им почётного звания России «Город трудовой доблести», — сказал Красников в ходе заседания оргкомитета «Победа».

Потапа требуют лишить звания «Заслуженный артист Украины»: Петиция набрала нужное число голосов
Потапа требуют лишить звания «Заслуженный артист Украины»: Петиция набрала нужное число голосов

Ранее президент Владимир Путин присвоил звание «Мать-Героиня» девяти россиянкам. Среди них — жительницы восьми регионов, в том числе Самарской области, Дагестана и Кубани.

Самое важное о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • ран
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar