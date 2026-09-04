Саранск и Йошкар-Ола могут стать Городами трудовой доблести
Вид на центр Саранска — столицы Республики Мордовия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Danil Sergeev
Саранск и Йошкар-Ола могут стать Городами трудовой доблести. С соответствующей рекомендацией выступил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников. Помимо столиц Мордовии и Марий Эл, в список на присвоение вошли ещё десять населённых пунктов.
Так, почётное звание могут получить:
- Первоуральск (Свердловская область);
- Серов (Свердловская область);
- Королёв (Московская область);
- Вятские Поляны (Кировская область);
- Черемхово (Иркутская область);
- Уссурийск (Приморский край);
- Березники (Пермский край);
- Копейск (Челябинская область);
- Ухта (Республика Коми);
- Бийск (Алтайский край).
«Учитывая вклад в Победу этих городов, предлагаем рассмотреть возможность присвоения им почётного звания России «Город трудовой доблести», — сказал Красников в ходе заседания оргкомитета «Победа».
Ранее президент Владимир Путин присвоил звание «Мать-Героиня» девяти россиянкам. Среди них — жительницы восьми регионов, в том числе Самарской области, Дагестана и Кубани.
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