Саранск и Йошкар-Ола могут стать Городами трудовой доблести. С соответствующей рекомендацией выступил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников. Помимо столиц Мордовии и Марий Эл, в список на присвоение вошли ещё десять населённых пунктов.

Так, почётное звание могут получить: Первоуральск (Свердловская область);

Серов (Свердловская область);

Королёв (Московская область);

Вятские Поляны (Кировская область);

Черемхово (Иркутская область);

Уссурийск (Приморский край);

Березники (Пермский край);

Копейск (Челябинская область);

Ухта (Республика Коми);

Бийск (Алтайский край).

«Учитывая вклад в Победу этих городов, предлагаем рассмотреть возможность присвоения им почётного звания России «Город трудовой доблести», — сказал Красников в ходе заседания оргкомитета «Победа».

Ранее президент Владимир Путин присвоил звание «Мать-Героиня» девяти россиянкам. Среди них — жительницы восьми регионов, в том числе Самарской области, Дагестана и Кубани.