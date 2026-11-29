Саша Белый вышел в зал: Поцелуи Безрукова заставили поклонниц искать билеты в первые ряды
Безруков расцеловал руку зрительнице во время спектакля и вызвал споры в Сети
Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Народный артист России Сергей Безруков вновь оказался в центре обсуждений в социальных сетях из-за своего поведения во время спектакля. На этот раз поводом для бурной реакции пользователей стало видео, на котором актёр спустился со сцены в зрительный зал и поцеловал руку одной из зрительниц.
Безруков поцеловал руку зрительнице во время спектакля. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoria_malique
Мнения пользователей разделились. Одни сочли поведение звезды сериала «Бригада» неуместным, другие с юмором отнеслись к происходящему. Некоторые поклонницы артиста даже заинтересовались, на какие места следует покупать билеты, чтобы удостоиться такого же внимания.
Ранее Сергей Безруков признался, что стал гораздо осторожнее относиться к выбору ролей, особенно если речь идёт об известных исторических личностях. Народный артист России подчеркнул, что для него важно, чтобы зрители воспринимали прежде всего его персонажа, а не самого актёра. При этом Безруков сожалеет, что так и не сыграл Вронского и Хлестакова.