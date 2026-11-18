Российский актёр Юра Борисов снова оказался в центре внимания большой кинематографической гонки, а Сергей Безруков решил напомнить ему, что престижные награды существуют не только в Голливуде. Со сцены церемонии «Бриллиантовая бабочка» народный артист России обратился к коллеге и заявил, что у отечественного кино теперь есть собственная масштабная премия. Своё выступление он фактически посвятил Борисову, чья карьера получила международное признание.

Безруков поблагодарил режиссёра Никиту Михалкова за создание Евразийской академии кинематографических искусств и учреждение новой награды. По словам артиста, её главная особенность заключается в ценностях, которые лежат в основе отбора фильмов: уважении к семье, Родине, национальной культуре и человеческим отношениям.

«Спасибо Никите Сергеевичу Михалкову за эту замечательную идею — создать Евразийскую киноакадемию и учредить кинопремию «Бриллиантовая бабочка». Потому что критерии отбора и присуждения этой кинопремии — нравственные ценности, общечеловеческие ценности. Про дом, про семью, про Родину, на своём родном языке любой страны, с любовью к своей родной культуре. Это ли не объединяет всех нас?» — заявил Безруков.

Затем артист прямо обратился к Борисову, подчеркнув, что именно ему адресовал значительную часть своего выступления. Безруков также объяснил, почему считает новую награду достойной международного признания.

«Поэтому у бабочки очень высокий полёт. Весь мой спич был посвящён Юре Борисову. Юра, у нас есть свой «Оскар» теперь», — сказал он.

При этом Безруков не стал противопоставлять российскую премию успехам коллеги за рубежом. Напротив, он отдельно подчеркнул, что искренне радуется достижениям Борисова и его признанию в мировой киноиндустрии.

«Хотя за Юру мы бесконечно рады, конечно же», — заключил артист.

Напомним, в 2025 году Борисов стал первым российским актёром, номинированным на «Оскар» в актёрской категории. Он претендовал на награду за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Шона Бэйкера «Анора».

«Бриллиантовая бабочка» учреждена по инициативе Никиты Михалкова в рамках Евразийской академии кинематографических искусств. Организаторами выступают Российский фонд культуры при поддержке Министерства культуры РФ. За победу в категории «Лучший фильм» предусмотрена премия в размере миллиона долларов, а лауреаты остальных номинаций получают по 250 тысяч долларов.

Ранее Life.ru рассказывал, что Юру Борисова снова собираются продвигать на «Оскар» — на этот раз за главную мужскую роль. Студия Neon планирует заявить российского актёра за работу в фильме «Искусственный», где его партнёром стал Эндрю Гарфилд. Впрочем, речь пока идёт о стратегии наградной кампании, а не об официальном списке номинантов.