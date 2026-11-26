Знаменитый одеколон «Саша», ставший мемом в Рунете, исчезнет с прилавков Белоруссии. С 27 ноября в стране запрещается его продажа из-за обнаруженного в составе компонента, не соответствующего требованиям безопасности парфюмерно-косметической продукции. Об этом сообщает Госстандарт республики.

Проверка выявила в одеколоне пи-терт-бутил-альфа-метилгидроциннамик альдегид, более известный как лилиаль. Это синтетическое ароматическое вещество, которое запрещено использовать при производстве парфюмерии и косметики в рамках технического регламента Таможенного союза.

Лилиаль запрещён в Евросоюзе с 2022 года, а в Евразийском экономическом союзе — с 2023-го для производства новой продукции. Вещество классифицируется как токсичное для репродуктивной системы. При этом концентрацию обнаруженного компонента в одеколоне белорусское ведомство не уточнило.

Одеколон выпускает российская компания «АБАР» из Минеральных Вод Ставропольского края. В России его можно приобрести примерно за 100 рублей.

«Саша» известен ещё с советских времён: его начали выпускать в 1970-х годах на московской фабрике «Новая заря». Позднее производство освоили и другие предприятия. Одеколон стал частью массовой культуры и даже появился в фильме «Опасный возраст» с Юозасом Будрайтисом.

В последние годы название «Саша» получило новую популярность благодаря интернет-мемам. Теперь конкретная версия одеколона российского производства попала под запрет белорусских властей из-за состава.

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