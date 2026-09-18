Saudi Aramco предупредила Европу об остановке части поставок нефти

Saudi Aramco предупредила европейских покупателей, что в следующем месяце часть поставок нефти не состоится после атаки на ключевой трубопровод «Восток — Запад». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, уведомления получили как минимум два европейских нефтеперерабатывающих предприятия. Решение, как утверждают собеседники агентства, касается всех европейских покупателей.

Трубопровод должен частично возобновить работу в течение нескольких дней. На полное восстановление, по оценке одного из источников, может потребоваться около шести недель. Остановка магистрали уже заставила некоторых клиентов Saudi Aramco срочно искать альтернативные поставки. Польская Orlen с пятницы объявила более десяти тендеров на закупку нефти.

Ранее Life.ru сообщал, что Саудовская Аравия уже сократила поставки нефти в Европу из-за повреждения трубопровода. Часть отгрузок через порт Янбу была отменена или перенесена, а европейские НПЗ начали искать замену саудовскому сырью. В частности, польская Orlen рассматривала поставки нефти из Северного моря и других регионов.