Сауна в ботинках: Россияне бросились скупать провоцирующие грибок стельки
Продажи провоцирующих грибок стелек с подогревом за осень выросли на 260%
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Популярные у россиян стельки с подогревом могут спровоцировать развитие грибковых и бактериальных инфекций стоп. Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, за осень продажи таких изделий увеличились примерно на 260%.
Особенно активно согревающие аксессуары начали приобретать в ноябре. Среди востребованных товаров оказались одноразовые химические стельки, выделяющие тепло при контакте с кислородом, и электрические модели с аккумуляторами. Покупатели также выбирают термостельки из шерсти, войлока и фольги, сохраняющие естественное тепло.
Врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева объяснила, что чрезмерное нагревание стоп усиливает потоотделение. При недостаточном отведении влаги внутри ботинок возникает парниковый эффект, из-за которого кожа размягчается и теряет защитные свойства. В таких условиях активно размножаются патогенные микроорганизмы, а обувь сыреет и приобретает неприятный запах.
Особую осторожность следует проявлять пожилым людям, пациентам с грибковыми заболеваниями стоп и ногтей, а также повышенной потливостью. Дерматолог советует прибегать к дополнительному обогреву только при продолжительном пребывании на морозе. Необходимо также проверять целостность химических стелек, поскольку попадание наполнителя на кожу способно вызвать раздражение.
Ранее Life.ru выяснил, как правильно выбирать зимнюю обувь, чтобы избежать травм. Подошва должна оставаться эластичной на морозе и иметь выраженный протектор. Демисезонные кроссовки зачастую не подходят для зимних прогулок, поскольку на холоде их подошва твердеет и становится скользкой.