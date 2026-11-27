Популярные у россиян стельки с подогревом могут спровоцировать развитие грибковых и бактериальных инфекций стоп. Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, за осень продажи таких изделий увеличились примерно на 260%.

Особенно активно согревающие аксессуары начали приобретать в ноябре. Среди востребованных товаров оказались одноразовые химические стельки, выделяющие тепло при контакте с кислородом, и электрические модели с аккумуляторами. Покупатели также выбирают термостельки из шерсти, войлока и фольги, сохраняющие естественное тепло.

Врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева объяснила, что чрезмерное нагревание стоп усиливает потоотделение. При недостаточном отведении влаги внутри ботинок возникает парниковый эффект, из-за которого кожа размягчается и теряет защитные свойства. В таких условиях активно размножаются патогенные микроорганизмы, а обувь сыреет и приобретает неприятный запах.

Особую осторожность следует проявлять пожилым людям, пациентам с грибковыми заболеваниями стоп и ногтей, а также повышенной потливостью. Дерматолог советует прибегать к дополнительному обогреву только при продолжительном пребывании на морозе. Необходимо также проверять целостность химических стелек, поскольку попадание наполнителя на кожу способно вызвать раздражение.