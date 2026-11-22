С приграничных слоёв атмосферы на каждый квадратный метр Земли за сутки могут оседать миллиарды вирусных частиц. Об этом ТАСС рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Николай Никитин на фестивале «Наука 0+» в Шэньчжэне.

«Над атмосферным пограничным слоем наблюдается огромный поток вирусоподобных и бактериальных частиц — до нескольких миллиардов на квадратный метр в сутки», — поделился он.

По словам учёного, перенос происходит в свободной тропосфере — выше планетарного пограничного слоя. Частицы затем попадают вниз с воздушными потоками. Никитин назвал этот процесс дальним атмосферным переносом — своеобразным «дождём» из бактерий и вирусов.

Никитин отметил, что узнать о подобном явлении помогло исследование, доказавшее оседание таких частиц на высокогорных площадках в Испании. В опубликованной в 2018 году работе учёные оценили поток вирусов в диапазоне от 0,26 до более чем 7 миллиардов на квадратный метр в сутки. Авторы изучали пробы, собранные выше атмосферного пограничного слоя, и оценивали количество частиц, осевших на поверхности.

Специалист добавил, что не все обнаруженные вирусы способны заражать людей, поэтому говорить о жуткой опасности подобных «дождей» никаких оснований нет.

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