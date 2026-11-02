Густой туман местами окутает Москву во второй половине дня 2 ноября и продержится до утра следующего дня. Об ухудшении погодных условий жителей и гостей столицы предупредило городское управление МЧС России в мессенджере MAX.

По информации спасателей, туман сохранится вплоть до 09:00 3 ноября. В этот период видимость будет составлять от 200 до 700 метров, поэтому автомобилистам стоит проявлять особую осторожность на дорогах.

Водителям рекомендуют сбавить скорость и увеличить расстояние до впереди идущих машин. От обгонов, резких перестроений и других внезапных манёвров лучше отказаться, поскольку в условиях плохой видимости заметить препятствие становится сложнее.

Москвичей также просят внимательнее следить за детьми и не оставлять их без присмотра. Спасатели напоминают, что при возникновении опасной ситуации можно позвонить по номерам 101 или 112. Кроме того, действует телефон доверия столичного главка МЧС: 8 (495) 637-31-01.