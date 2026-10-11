Сайт петербургского аэропорта Пулково недоступен

Официальный сайт петербургского аэропорта Пулково временно прекратил работу, однако обслуживание пассажиров и самолётов продолжается без изменений. Вместо привычного интернет-ресурса путешественникам предложили альтернативное онлайн-табло. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Сайт аэропорта Пулково временно недоступен», — предупредили представители авиагавани.

Для удобства пользователей на домене воздушного узла разместили электронное расписание сервиса Tutu.ru. С его помощью можно проверить актуальный статус рейса, уточнить время отправления самолёта и получить другие необходимые сведения.

Дополнительно руководство аэропорта усилило работу справочной службы. Пассажиры могут обратиться к операторам по телефону +7 (812) 324-30-00, чтобы узнать подробности о запланированном перелёте. Когда именно восстановят полноценную работу интернет-портала, пока не уточняется.

При этом возникшие неполадки не затронули деятельность самого транспортного комплекса. Как подчеркнули в пресс-службе, регистрация путешественников, оформление багажа и обслуживание воздушных судов осуществляются в привычном порядке. Ограничений на приём и отправку самолётов из-за недоступности сайта не объявлялось.

Ранее Life.ru сообщал о техническом сбое в Пулково, из-за которого регистрацию пассажиров временно перевели в ручной режим. Инцидент произошёл 11 сентября 2026 года. Тогда автоматизированные системы аэропорта перестали функционировать должным образом, поэтому сотрудникам пришлось самостоятельно оформлять путешественников и их багаж.