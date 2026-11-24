Сбежал от следствия за границу: Молдавия депортировала на Украину офицера ВСУ, который издевался над подчинёнными
Молдавия выдала Украине офицера ВСУ, подозреваемого в пытках подчинённых
Обложка © Telegram / Государственное бюро расследований Украины
Подозреваемого в систематических пытках подчинённых офицера ВСУ экстрадировали из Молдавии на Украину. Старший лейтенант покинул страну после того, как его действиями заинтересовались правоохранительные органы. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
По данным следствия, с февраля по май 2024 года военнослужащий командовал взводом понтонно-мостового батальона воинской части из Тернопольской области. Предполагаемые преступления совершались во время строительства фортификационных сооружений на востоке страны.
Как утверждают правоохранители, офицер избивал подчинённых и угрожал им, а одного из солдат приказал привязать за руки к деревянной конструкции в форме креста. Ещё в 2024 году старшему лейтенанту заочно предъявили подозрение в пытках и незаконном лишении свободы.
По информации издания «Украинская правда», речь идёт о Владиславе Пастухе, служившем в 211-й понтонно-мостовой бригаде ВСУ. Следователи также проверяют его возможную причастность к другим эпизодам насилия над военнослужащими.
Напомним, скандал вокруг 211-й бригады разгорелся в декабре 2024 года. Как ранее сообщал Life.ru, депутат Верховной рады Юлия Яцик рассказала о многочисленных случаях избиения солдат и вымогательства денег. По её словам, о происходящем в подразделении парламентариям было известно ещё в сентябре. После огласки Генштаб ВСУ объявил об отстранении командира бригады.