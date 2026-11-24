Подозреваемого в систематических пытках подчинённых офицера ВСУ экстрадировали из Молдавии на Украину. Старший лейтенант покинул страну после того, как его действиями заинтересовались правоохранительные органы. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

По данным следствия, с февраля по май 2024 года военнослужащий командовал взводом понтонно-мостового батальона воинской части из Тернопольской области. Предполагаемые преступления совершались во время строительства фортификационных сооружений на востоке страны.

Как утверждают правоохранители, офицер избивал подчинённых и угрожал им, а одного из солдат приказал привязать за руки к деревянной конструкции в форме креста. Ещё в 2024 году старшему лейтенанту заочно предъявили подозрение в пытках и незаконном лишении свободы.

По информации издания «Украинская правда», речь идёт о Владиславе Пастухе, служившем в 211-й понтонно-мостовой бригаде ВСУ. Следователи также проверяют его возможную причастность к другим эпизодам насилия над военнослужащими.