Служебная проверка выявила нарушения при оформлении зарубежной командировки бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, который покинул страну в сентябре и не вернулся после окончания поездки. О результатах расследования сообщил исполняющий обязанности главы ведомства Антон Ковальский.

По его словам, Кравченко без достаточных оснований воспользовался приглашением иностранного государства, чтобы выехать за рубеж. При этом распоряжение о собственной командировке он подготовил и подписал самостоятельно.

Как передаёт украинское издание «Общественное. Новости», бывший руководитель прокуратуры должен был привлечь к оформлению поездки департамент международного сотрудничества. Однако установленную процедуру, согласно выводам служебного расследования, не соблюли.

История началась в сентябре, когда Кравченко на фоне коррупционного скандала подал заявление об отставке. В ночь на 14 сентября он пересёк украинскую границу, предъявив документы о служебной поездке. Позднее выяснилось, что возвращаться к работе после её окончания он не стал.

Официально командировка завершилась 18 сентября. При этом в Офисе генпрокурора сообщали, что не располагают сведениями о точном местонахождении бывшего руководителя. Украинские СМИ впоследствии писали о его возможном проживании в Вене.

Отдельное разбирательство затронуло бывшего заместителя начальника департамента международно-правового сотрудничества Сергея Крапиву. По информации «Укринформа», Ковальский сообщил об уголовном производстве по фактам предполагаемой растраты государственного имущества и внесения недостоверных сведений.

История с отъездом Кравченко получила огласку ещё в сентябре. Как сообщал Life.ru 21 сентября, бывший генпрокурор не появился на работе после завершения пятидневной командировки во Францию, куда якобы отправился для участия в мероприятиях ПАСЕ. При этом представители ассамблеи заявляли, что его присутствие на заседании не предусматривалось. Позднее украинские журналисты сообщили о возможном пребывании чиновника в Австрии.