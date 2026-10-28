Приказ из офиса Зеленского: Бойцов ГУР отправили в Австрию по душу беглого генпрокурора
Кравченко обвинил пойманных в Австрии бойцов ГУР в подготовке нападения на него
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Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что задержанные в Австрии военнослужащие Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины готовили против него насильственные действия. По его утверждению, речь идёт о двух бойцах подразделения «Артан», командир которых также находился в стране во время задержания подчинённых.
В своём телеграм-канале Кравченко пояснил, что решил раскрыть подробности после многочисленных обращений журналистов по поводу октябрьских событий в Австрии. Он утверждает, что ещё в сентябре получил сведения о группе лиц, направленной для совершения противоправных действий против него.
По словам экс-генпрокурора, предполагаемые исполнители могли действовать по просьбе руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). При этом распоряжения, как утверждает Кравченко, якобы поступали из офиса президента Украины. Однако достоверных сведений о том, кто именно отдал приказ, у него пока нет.
Кравченко также сообщил, что на момент задержания двух военнослужащих ГУР в Австрии находился их командир Виктор Торкотюк. Один из задержанных, по его данным, ранее работал в подразделении наружного наблюдения НАБУ.
Кроме того, бывший генпрокурор провёл параллели с событиями минувшего лета в Монако. Он заявил, что располагает информацией об обстоятельствах расследуемого там уголовного дела, которым занимаются в том числе украинские прокуроры.
Кравченко напомнил и о продолжающемся в Австрии расследовании в отношении четырёх украинцев, включая двух представителей издания «Украинская правда». По его словам, журналист Михаил Ткач находился в Монако незадолго до инцидента с участием сотрудников ГУР, а затем оказался в Вене во время задержания военнослужащих разведки. Устанавливать возможную связь между этими событиями и давать правовую оценку действиям фигурантов должны европейские правоохранительные органы, подчеркнул экс-генпрокурор.
В начале октября в Вене задержали двух сотрудников украинской военной разведки по подозрению в шпионаже. Суд оставил их под стражей, а оба мужчины отвергли предъявленные обвинения. В том же расследовании фигурировали журналист Михаил Ткач и оператор Ярослав Бондаренко, которых впоследствии освободили после того, как подозрения в отношении них не подтвердились.
В сентябре Руслан Кравченко покинул Украину под предлогом служебной командировки и не вернулся на работу после её окончания 18 сентября. Позднее стало известно, что бывший генпрокурор вместе с супругой зарегистрировался в Вене по адресу, где располагается офис компании, предоставляющей юридические и административные услуги.