Украинских шпионов заключили под стражу в Вене

В Вене суд оставил под стражей до 21 октября двух украинцев, которых подозревают в шпионаже. Об этом сообщает Der Standard со ссылкой на пресс-секретаря судебной инстанции Кристину Зальцборн.

Издание называет мужчин предполагаемыми сотрудниками военной разведки. Их задержали в понедельник, а в среду избрали меру пресечения. Основаниями стали риски бегства, уничтожения доказательств и совершения новых правонарушений. Оба отрицают предъявленные обвинения.

В рамках того же расследования в четверг задержали журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача и оператора Ярослава Бондаренко. К пятнице обоих освободили: по словам представителя прокуратуры Нины Буссек, возникшие в отношении них подозрения не подтвердились.

Репортёры приехали в австрийскую столицу для поисков бывшего генпрокурора Украины Руслана Кравченко. Аналогичную задачу выполняли и арестованные силовики без согласования с местными властями.

Der Standard при этом указывает, что прямая связь задержания Ткача с его работой над этой темой не установлена. Дело ведёт австрийское Управление государственной безопасности и разведки.

Ранее Life.ru сообщал, что Кравченко вместе с супругой зарегистрировался в Вене. По данным «Украинской правды», указанный в документах адрес оказался офисом компании, предоставляющей юридическое и административное обслуживание. Журналисты предположили, что такая регистрация могла позволить скрыть фактическое место проживания.