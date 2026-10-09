«Задерживали как террористов»: Журналист Ткач рассказал, что произошло с ним в Вене

Украинского журналиста Михаила Ткача после задержания в Вене заподозрили в шпионаже в интересах военной разведки страны. Кроме того, ему вменяли участие в преступной организации и нанесение ущерба Австрии. Об этом он рассказал после освобождения «Украинской правде».

По словам Ткача, его задержали вместе с оператором Ярославом Бондаренко во время поездки по Вене. Когда автомобиль остановился на светофоре, к нему подбежали около семи вооружённых людей в масках, разбили окна и вытащили находившихся внутри на дорогу.

«Я сразу поднял руки и сказал, что мы журналисты. Нас вытащили, меня и Ярослава, бросили из машины лицом посреди дороги. Обыскали, пока мы лежали. Надели на руки такую ленту вместо наручников. Мне встали коленом на шею», — рассказал Ткач.

Журналист утверждает, что во время задержания силовики не показывали удостоверений и не объясняли происходящее. По его словам, действия правоохранителей больше напоминали операцию против особо опасных подозреваемых.

«Нас задерживали как террористов», — описал он произошедшее.

Уже в полиции Ткачу дали подписать документ, который он назвал аналогом уведомления о подозрении. В нём, по словам журналиста, фигурировали три пункта: шпионаж в интересах украинской военной разведки, участие в преступной организации и причинение ущерба Австрии.

Позднее Ткача отпустили. Глава МВД Австрии Герхард Карнер подтвердил, что журналист входил в число четырёх украинцев, задержанных по подозрению в разведывательной деятельности, однако подозрения в отношении него не подтвердились.

Одновременно австрийские правоохранители расследуют дело ещё двух граждан Украины, которых местные СМИ называют предполагаемыми сотрудниками украинской военной разведки. Суд оставил их под стражей. По данным «Страны.ua», именно их действия в Вене могли стать причиной масштабной операции, в которую попали и журналисты.

Ранее Life.ru писал о самом задержании Михаила Ткача в Вене. Журналист прибыл в Австрию вместе с оператором Ярославом Бондаренко в рамках редакционного задания, связанного с поисками бывшего генпрокурора Украины Руслана Кравченко. Австрийская сторона сообщала о задержании четырёх граждан Украины по подозрению в шпионаже.