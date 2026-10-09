Украинского журналиста Ткача задержали в Вене после поисков сбежавшего генпрокурора

Журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача задержали в Вене по подозрению в шпионаже, а затем отпустили. Об этом сообщает австрийский общественный вещатель ORF.

Глава МВД Австрии Герхард Карнер подтвердил, что на этой неделе под стражу взяли четырёх граждан Украины. На свободе пока оказался только один из них — трое остальных остаются в полиции.

По данным Kronen Zeitung, репортёр выслеживал высокопоставленного руководителя ведомства, которого на родине разыскивают, в частности, по подозрению в коррупции. Роль каждого из фигурантов предстоит установить в ходе расследования.

Главред УП Мусаева сообщила, что коллеге пока не вернули телефон. Поэтому редакция не может с ним связаться. В австрийскую столицу Ткач приехал вместе с оператором Ярославом Бондаренко. По словам Мусаевой, тот получил ранение при задержании. Они искали бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

24 сентября Life.ru сообщал, что Руслан Кравченко вместе с супругой зарегистрировался в Вене. По данным УП, указанный адрес оказался офисом компании, предоставляющей юридические адреса и услуги для бизнеса. Журналисты предположили, что такая регистрация могла помочь скрыть фактическое место проживания.