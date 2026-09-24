Украинское правительство в изгнании: Беглые чиновники Киева стекаются в «город музыки»

Бывший генпрокурор Украины Руслан Кравченко вместе с супругой зарегистрировался в Вене. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на полученные редакцией сведения из австрийского реестра регистрации места жительства.

«Ещё немного – и в Вене соберётся целое украинское правительство в изгнании», — рассказал изданию неназванный киевский чиновник.

Сейчас в австрийской столице также находятся бывший глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, экс-председатель Нацбанка Кирилл Шевченко и бывший депутат Рады Андрей Холодов. Кравченко покинул Украину 14 сентября. Верховная рада проголосовала за его увольнение с поста генпрокурора на следующий день. Его отъезд произошёл на фоне конфликта с украинскими антикоррупционными органами.

Вену называют городом музыки, поскольку здесь в разные годы здесь жили и творили великие композиторы — Моцарт, Бетховен, Шуберт, Штраус и Брамс. Здесь работают знаменитая Венская опера и всемирно известный оркестр.