Украинское правительство в изгнании: Беглые чиновники Киева стекаются в «город музыки»
«УП»: В Вене скоро соберётся целое украинское правительство в изгнании
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Бывший генпрокурор Украины Руслан Кравченко вместе с супругой зарегистрировался в Вене. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на полученные редакцией сведения из австрийского реестра регистрации места жительства.
«Ещё немного – и в Вене соберётся целое украинское правительство в изгнании», — рассказал изданию неназванный киевский чиновник.
Сейчас в австрийской столице также находятся бывший глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, экс-председатель Нацбанка Кирилл Шевченко и бывший депутат Рады Андрей Холодов. Кравченко покинул Украину 14 сентября. Верховная рада проголосовала за его увольнение с поста генпрокурора на следующий день. Его отъезд произошёл на фоне конфликта с украинскими антикоррупционными органами.
Вену называют городом музыки, поскольку здесь в разные годы здесь жили и творили великие композиторы — Моцарт, Бетховен, Шуберт, Штраус и Брамс. Здесь работают знаменитая Венская опера и всемирно известный оркестр.
Ранее Life.ru рассказывал, что Кравченко не появился в Офисе генпрокурора после окончания зарубежной командировки 18 сентября. А сегодня журналисты узнали о его новой европейской прописке.
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