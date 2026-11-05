Сбежавших в Астрахань 19 верблюдов вернули домой после блокировки моста
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Всех 19 верблюдов, которые сбежали из Калмыкии и устроили переполох в Астрахани, вернули владельцу. Животные успели заблокировать железнодорожные пути на Старом мосту через Волгу, задержать пассажирский поезд и прогуляться по городским улицам. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Калмыкии.
«На территорию Астраханской области зашли 19 верблюдов, принадлежащих сельскохозяйственному товаропроизводителю из Юстинского района Республики Калмыкия. Все животные возвращены на животноводческую стоянку», — говорится в сообщении ведомства.
Теперь уполномоченные органы проводят проверку и решают вопрос о привлечении ответственных лиц к административной ответственности. Речь идёт о соблюдении правил содержания и выпаса сельскохозяйственных животных, а также контроле за их перемещением.
Ранее Life.ru сообщал о ночном побеге верблюдов, перекрывших Старый мост в Астрахани. Тогда для эвакуации животных с железнодорожных путей пришлось задействовать погрузочный кран. На место прибыли три экипажа ДПС, которые временно ограничили автомобильное движение. Операция продолжалась с 01:20 до 04:00, после чего проезд по мосту восстановили.