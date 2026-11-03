В Астрахани верблюды устроили ночные гулянки, сбежав от хозяина. Такая прогулка животных закончилась вызовом погрузочного крана: их пришлось эвакуировать с железнодорожных путей на Старом мосту через Волгу. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Верблюды в Астрахани. Видео © VK / Подслушано Астрахань, Астрахань онлайн

Двугорбые вышли и на проезжую часть, создав опасность для водителей. На мост направили три экипажа ДПС. Инспекторы временно ограничили проезд и организовали реверсивное движение. По данным полиции, операция продолжалась примерно с 01:20 до 04:00 в ночь на 3 ноября. После эвакуации животных движение по мосту восстановили.

Мостом маршрут верблюдов не ограничился. Горожане снимали их во дворах и на улицах, а затем выкладывали ролики в Сеть. Известно, что в Астрахани есть фермеры, которые заводят верблюдов. По информации полиции, хозяин уже установлен, его вызвали на допрос.

Ранее в Ленинградской области жители деревни Мельница под Тосно нашли в канаве умирающего верблюда. Животное находилось в тяжёлом состоянии и громко кричало от боли. Очевидцы попытались организовать помощь, но спасти верблюда своими силами не смогли.