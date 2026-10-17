В Ленобласти погибла верблюдица, которую нашли в канаве в полумёртвом состоянии

В Ленинградской области жители деревни Мельница под Тосно нашли в канаве умирающего верблюда. Животное находилось в тяжёлом состоянии и громко кричало от боли. Очевидцы попытались организовать помощь, но спасти верблюда своими силами не смогли.

Умирающий верблюд в Ленобласти. Видео © Telegram / SHOT

Жители вызвали ветеринара и обратились в МЧС, однако, по их словам, никто не оказал животному реальной помощи. Люди продолжали искать способ спасти верблюда, пока на место не приехал его хозяин.

Владельцем оказался местный фермер. Как рассказали очевидцы, мужчина прицепил верблюда к трактору и уволок в неизвестном направлении. По данным «Mash на Мойке», животное обнаружили мёртвым на следующий день — со вздутым животом и выклеванными глазами. Со слов фермера, верблюдицу якобы отравили. При этом, со слов жителей, жалобы на это хозяйства по условию содержания были и раньше. В администрации Тосненского района сообщили, что сейчас разбираются в ситуации.

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