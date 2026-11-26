В США воссоздали гигантского надувного бегемота, который бесследно исчез над Нью-Йорком в 1931 году. Легендарную фигуру вернули к сотому параду Macy’s, пишет People.

В США воссоздали гигантского надувного бегемота, исчезнувшего 95 лет назад. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kornelia.nyc

История загадочного исчезновения началась ещё в первой половине XX века, когда организаторы праздничного шествия использовали необычную традицию. После завершения парада наполненные гелием фигуры не сдували, а отпускали в свободный полёт. К каждой прикрепляли конверт с обещанием денежного вознаграждения тому, кто найдёт и вернёт шар.

Одним из таких шаров в ноябре 1931 года стал огромный бегемот длиной около 12 метров. По историческим свидетельствам, сначала он поднялся над Манхэттеном, пролетел совсем рядом с недавно открытым небоскрёбом Эмпайр-стейт-билдинг, а затем направился в сторону Бруклина. Последний раз фигуру видели над Атлантическим океаном.

После этого Macy’s развернул настоящую операцию по поиску пропажи. Описание бегемота передавали по радио, сообщения рассылали капитанам трансатлантических лайнеров, а награду за находку увеличили с 25 до 100 долларов. Однако за деньгами так никто и не пришёл. Уже в следующем году от традиции отпускать шары отказались после опасного инцидента с самолётом.

Спустя 95 лет художники решили вернуть «сбежавшего» героя. Нового бегемота создали по архивным фотографиям и видеозаписям. Поскольку изображения 1930-х годов были чёрно-белыми, команде пришлось самостоятельно выбирать цвет фигуры. В итоге бегемота сделали небесно-голубым — с иронией предположив, что именно такой оттенок лучше всего помог ему когда-то затеряться в небе.

Современная версия шара получилась немного меньше оригинала — чуть более девяти метров в длину. Ей также добавили своеобразные «возрастные пятна» как напоминание о десятилетиях загадочного отсутствия.

Возвращение бегемота приурочили к юбилейному, сотому параду Macy’s. При этом организаторы предупреждали, что сильный ветер и дождь могут помешать полноценному запуску гигантских фигур.

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