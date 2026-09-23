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Регион
Опубликовано 23 сентября, 05:22

Сбежавший в Черногорию фрик-блогер Шпак* нарвался на уголовное дело из-за видео

СК возбудил уголовное дело против фрик-блогера Шпака* за призывы к терроризму

Александр Шпак*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ familyshpakinvest

Александр Шпак*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ familyshpakinvest

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении Александра Шпака*. Блогера подозревают в публичных призывах к террористической деятельности и пропаганде терроризма в интернете.

По данным СК, поводом для расследования стало видео, опубликованное в Telegram-канале Шпака не позднее октября 2024 года. В ролике нашли признаки призывов к террористической деятельности, а также оправдания и пропаганды терроризма. Как сообщили в ведомстве, публикация была доступна неограниченному кругу пользователей.

В ближайшее время Шпаку* планируют заочно предъявить обвинение. Сам фрик-блогер находится за пределами России — в Черногории.

На треш-блогера Шпака* завели новое уголовное дело
На треш-блогера Шпака* завели новое уголовное дело

Ранее судебные приставы сообщили, что не смогли взыскать с Александра Шпака* долги по штрафам за дискредитацию российской армии из-за его банкротства. Тогдаа Тверской суд Москвы обязал треш-блогера выплатить 250 тысяч рублей — по 50 тысяч за каждый из пяти административных протоколов. А в начале 2024 года служба открыла против него несколько исполнительных производств, однако взыскать средства не удалось.

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* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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Андрей Бражников
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