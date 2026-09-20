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Опубликовано 20 сентября, 01:43

Сбито более 100 беспилотников ВСУ на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Cherviakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Cherviakov

Количество беспилотников, которые силы ПВО сбили на подлёте к Москве, увеличилось с 76 до 110. Об уничтожении ещё 34 аппаратов сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. Информации о пострадавших и разрушениях в его сообщении нет.

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Ранее сообщалось, что российская ПВО за 12 часов перехватила и уничтожила 288 украинских беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны РФ, речь идёт о периоде с 08:00 до 20:00 мск. Военные сбивали аппараты над Белгородской, Курской, Брянской, Калужской и Орловской областями. Перехваты также проходили над Тульской, Рязанской, Нижегородской и Владимирской областями. Кроме того, средства ПВО работали над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Чёрного моря.

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