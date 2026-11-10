Глава МИД России Сергей Лавров пошутил в ответ на вопрос зарубежного корреспондента о том, почему европейские делегации «не допускаются» к процессу трёхсторонних переговорах РФ, США и Украины, хотя представители ЕС, зная об этом, всё равно заблаговременно прибыли в Абу-Даби.

«Вы предлагаете сбивать самолёты?» — с улыбкой спросил министр.

Вопрос задал журналист зарубежного СМИ на пресс-конференции по итогам совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности стран ОДКБ. Заседание прошло в Москве 10 ноября.

По словам Лаврова, Вашингтон заранее предупредил Москву, что перед трёхсторонними переговорами проведёт отдельные консультации с украинскими и европейскими представителями. Министр сказал, что Россия не намерена препятствовать этим контактам.

В совместном заявлении, опубликованном Советом ЕС, говорится, что перед трёхсторонними переговорами в Абу-Даби встретились представители Евросоюза, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины, США и НАТО. Они обсудили гарантии безопасности для Украины и способы снизить риск новой эскалации после урегулирования конфликта.

Ранее Life.ru собрал главное по итогам первого дня переговоров в Абу-Даби. Стороны публично не объявили о соглашении и продолжат диалог 11 ноября. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Участие европейцев не планировалось.