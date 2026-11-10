Рассчитывать на серьёзные договорённости с украинской делегацией, представители которой, предположительно, верят в магические обереги, наивно. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил депутат Госдумы Алексей Журавлёв, комментируя появление Кирилла Буданова* с необычными браслетами на переговорах в Абу-Даби.

Оккультные обряды свойственны киевскому режиму, и никого не удивит, если завтра украинская делегация явится на переговоры в шапочках из фольги Алексей Журавлёв депутат

Парламентарий оценил фотографии с трёхсторонней встречи России, США и Украины, начавшейся 10 ноября. На запястье главы офиса Владимира Зеленского заметили несколько фенечек, которые в Сети сочли оберегами. Журавлёв раскритиковал подобную атрибутику, выразив сомнение в готовности Киева к предметному диалогу. По его мнению, вместо подготовки серьёзных предложений украинские представители уделяют внимание символам, которым приписывают мистические свойства.

«Ждать конструктивного диалога от людей, которые верят в обереги, по меньшей мере наивно», — отрезал депутат.

Он также усомнился в возможности достижения реальных договорённостей с такими собеседниками. Парламентарий полагает, что часть окружения Зеленского рассчитывает на продолжение конфликта, тогда как российская сторона намерена отстаивать свои интересы независимо от подобных обстоятельств.