«Завтра придут в шапочках из фольги»: В Госдуме оценили обереги Буданова* на переговорах
Депутат Госдумы Журавлёв высмеял «магические» браслеты Буданова* на переговорах
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Рассчитывать на серьёзные договорённости с украинской делегацией, представители которой, предположительно, верят в магические обереги, наивно. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил депутат Госдумы Алексей Журавлёв, комментируя появление Кирилла Буданова* с необычными браслетами на переговорах в Абу-Даби.
Оккультные обряды свойственны киевскому режиму, и никого не удивит, если завтра украинская делегация явится на переговоры в шапочках из фольги
Парламентарий оценил фотографии с трёхсторонней встречи России, США и Украины, начавшейся 10 ноября. На запястье главы офиса Владимира Зеленского заметили несколько фенечек, которые в Сети сочли оберегами. Журавлёв раскритиковал подобную атрибутику, выразив сомнение в готовности Киева к предметному диалогу. По его мнению, вместо подготовки серьёзных предложений украинские представители уделяют внимание символам, которым приписывают мистические свойства.
«Ждать конструктивного диалога от людей, которые верят в обереги, по меньшей мере наивно», — отрезал депутат.
Он также усомнился в возможности достижения реальных договорённостей с такими собеседниками. Парламентарий полагает, что часть окружения Зеленского рассчитывает на продолжение конфликта, тогда как российская сторона намерена отстаивать свои интересы независимо от подобных обстоятельств.
Напомним, трёхсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби завершились после четырёх с половиной часов обсуждений и продолжатся 11 ноября. Встреча проходила с перерывом примерно на 40 минут. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров, а американскую сторону представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.