США выразили обеспокоенность укреплением военного сотрудничества России и Мадагаскара. Вашингтон опасается распространения российского влияния на новые регионы Африки, особенно вблизи стратегически важного Мозамбикского пролива. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на заместителя главы Африканского командования ВС США (AFRICOM) генерал-лейтенанта Джона Бреннана.

«Мадагаскар занимает исключительно важное положение, как и Мозамбик, и мы не хотим, чтобы эти модели применялись в этих двух странах», — заявил американский военачальник.

Речь идёт о так называемой сахельской модели сотрудничества, которая сложилась между Россией и Мали, Буркина-Фасо и Нигером. В этих государствах к власти пришли военные, после чего страны пересмотрели отношения с западными партнёрами и обратились за поддержкой к Москве. Одной из причин такого решения стало недовольство прежними союзниками, которых африканские власти обвиняли в неспособности остановить насилие со стороны джихадистских группировок.

Бреннан утверждает, что взаимодействие с Россией не принесло государствам Сахеля ожидаемого улучшения ситуации с безопасностью. При этом он признал, что африканские страны вправе самостоятельно определять, с кем сотрудничать. Однако американский генерал призвал их учитывать «возможные последствия сближения с Москвой».

Особое внимание США уделяют Мозамбикскому проливу, разделяющему Мадагаскар и материковую Африку. Через него проходят важные международные торговые маршруты. Именно стратегическим положением региона Бреннан объяснил обеспокоенность Вашингтона расширением российско-африканского военного взаимодействия.

Тем временем Мадагаскар продолжает развивать отношения с Москвой. После смены власти в 2025 году сотрудничество двух стран заметно активизировалось. Президент Микаэль Рандрианирина выступает за дальнейшее укрепление связей с РФ. В октябре стороны заключили соглашения в оборонной, торговой и туристической сферах.

Ранее Life.ru сообщал о встрече Владимира Путина с президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной в Кремле. Российский лидер назвал Мадагаскар важным партнёром в формировании многополярного мироустройства и выразил готовность расширять взаимодействие на международных площадках, включая ООН. Стороны также обсудили развитие экономических отношений.